Русия представи модернизирана крилата бомба UMPB-5

Обновените бомби са предназначени за носене от руски тактически самолети

Украински източници за наблюдение съобщиха, че Русия е представила планиращата бомба UMPB-5, еволюция на комплекта UMPK-500, с аеродинамични промени, удължаващи обхвата до около 160 км.

Вариант UMPB-5R, оборудван с малък турбореактивен двигател, се оценява, че достига обхват до 200 км, увеличавайки способността за удар от разстояние, съобщава Defence Blog.

Русия разкри обновена крилата планираща бомба за бойни самолети, показваща еволюция на комплекта за насочване UMPK-500 в нов вариант, обозначен като UMPB-5, според снимки и видеоклипове, разпространяващи се през последните дни.

Боеприпасът, официално описан в руски източници като унифициран модулен планиращ бомба, представлява по-нататъшно развитие на руското семейство крилатооборудвани управляеми бомби UMPK (Унифициран Модул Планирования и Корекции), използвани широко във войната срещу Украйна. Обновеният дизайн включва промени в конфигурацията на планера и крилото, предназначени да увеличат обхвата на удара, като същевременно запазват съществуващата архитектура на насочване.

Според украински източници, UMPB-5 използва същия комплект за насочване и навигация като по-ранните руски варианти на планиращи бомби, комбинирайки сателитна навигация и инерционни корекционни системи, обикновено наричани SMART и Kometa-M12. Тези системи позволяват бомбата да бъде изстрелвана от самолети извън много зони за противовъздушна отбрана, като същевременно се поддържа приемлива точност срещу неподвижни цели.

Съобщава се и за друг вариант, идентифициран като UMPB-5R. Украински източници твърдят, че тази версия интегрира малък турбореактивен двигател, произведен от SWIWIN, което дава на боеприпаса заявен максимален обхват до 200 километра. Вариантът с двигател е предназначен да разшири допълнително възможността за удар от разстояние чрез поддържане на полета след изстрелване, вместо да разчита единствено на аеродинамично плъзгане.

Отделно, мониторинговият канал „Полковник ГШ“ съобщи, че дори без задвижваща система, подобренията в аеродинамичната ефективност и увеличаването на площта на крилото са удължили обхвата на плъзгане с приблизително 40 до 50 километра. Според тази оценка, безмоторната UMPB-5 може да достигне разстояния до приблизително 160 километра, когато е изстреляна от подходяща височина и скорост.

Обновените бомби са предназначени за носене от руски тактически самолети, включително изтребители-бомбардировачи Су-34 Fullback, действащи над окупирана територия или руско въздушно пространство. Увеличеният обхват позволява на самолетите-изстрелвачи да останат по-далеч от фронтовата противовъздушна отбрана, като същевременно поразяват цели дълбоко в контролираните от Украйна райони.

Русия все повече разчита на крилати планиращи бомби като рентабилен метод за доставяне на големи конвенционални бойни глави, без да излага самолетите на системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег. Модулният подход позволява по-старите неуправляеми бомби да бъдат превърнати в управляеми оръжия с помощта на допълнителни комплекти, опростявайки производството и логистиката.