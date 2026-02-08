80 000 души без отопление в Белгород след украински обстрел

Вечерта на 7 февруари украинските въоръжени сили атакуваха енергийни съоръжения в руските гранични райони. В Белгородска област ракетни удари предизвикаха прекъсване на електрозахранването в столицата на регионална. Според местни медии, поне два от ударите са поразили електрическата подстанция "Белгород". ТЕЦ „Луч“ също е била ударена.

Тази сутрин областният управител Вячеслав Гладков съобщи, че след ракетните удари по Белгород 80 000 души остават без отопление, 3000 без газ и други 1000 без електричество. В града са разкрити дванадесет отоплителни пункта за нуждаещите се. Гладков добави, че възстановяването на електрозахранването „напредва изключително трудно“.

„Има много прекъсвания – някои очевидни, някои забелязваме едва когато се свържем отново с мрежата, някои предизвикват къси съединения – и след това електроснабдителните компании започват да работят отново“, обясни той.

По време на последните удари, ТЕЦ „Луч“ е претърпяла „критични щети“, според украинския мониторингов канал Exilenova. Според канала външните защитни съоръжения на централата са били унищожени, което е оставило съоръжението уязвимо за атаки с дронове. „Луч“ е една от ключовите топлоелектрически централи на Белгород.

Също в събота вечерта украинските въоръжени сили атакуваха Брянска област, съобщи губернаторът Александър Богомаз. Той каза, че атаката е извършена с крилати ракети „Нептун“ и реактивни системи за залпов огън HIMARS. Ранени са двама души. Топло- и електрозахранването е прекъснато в седем села. Във Вигоничски район са повредени частни домове, административна сграда и църква, добави областният губернатор.

Руското Министерство на отбраната съобщи за унищожаването на пет дрона над Брянска област и пет над Белгородска област. Министерството не спомена за ракети.

Украинските въоръжени сили започнаха удари по Белгородска област и други гранични райони в отговор на масираните руски атаки срещу енергийната мрежа на Украйна, които тласкат страната все по-близо до хуманитарна криза. От 25 януари до 1 февруари между Москва и Киев беше в сила негласно „енергийно прекратяване на огъня“, поискано от президента на САЩ Доналд Тръмп. На 3 февруари руската армия нанесе най-мащабното си нападение срещу инфраструктурата на Украйна от началото на годината, изстрелвайки 450 дрона и 71 ракети.