Шок в авиацията: „Газпром нефт“ тества реактивно гориво за авиацията от използвано олио

„Газпром нефт“ успешно тества екологично чисто авиационно гориво за реактивен двигател за първи път в Русия. Новият продукт, горивото SAF, е на базата на рециклирано растително масло, включително използвано олио за пържене, съобщи компанията.

„Тестовата програма, която симулира режими на излитане, крейсерски полет и кацане, потвърди ефективната работа на оборудването и намаленото въздействие върху околната среда. Резултатите от тестовете ще бъдат използвани за разработване на единен национален стандарт за синтетични компоненти на SAF за авиационни горива“, съобщиха от „Газпром нефт“.

Формулата е разработена от специалисти на „Газпром нефт“ в Санкт Петербург. Технологията е базирана на преработката на възобновяеми суровини – отпадъчни растителни масла и животински мазнини.

Денис Демин, ръководител на отдел „Стратегия, иновации и устойчиво развитие“ в „Газпром нефт“, отбеляза, че компанията е първата в Русия, която разработва линия от „зелени“ горива и зарежда с тях морски плавателни съдове от няколко години. Следващата стъпка ще бъде въвеждането на гориво SAF за авиацията.

Проектът се реализира съвместно с партньорите „Ековей“ и веригата ресторанти „Вкусно-и-точкa“, които доставят използвано олио за готвене.

„Тези тестове са важна стъпка в дългосрочното развитие на технологията SAF в Русия. Аерофлот възнамерява да продължи текущата си работа в тази област заедно със своите партньори“, коментира първият заместник-изпълнителен директор на Аерофлот Андрей Чиханчин. Според Ирина Коршунова, старши директор на „Вкусно - Точка“, мрежата годишно рециклира приблизително 6000 тона отработено масло, по-голямата част от което сега се използва за производство на биогориво.