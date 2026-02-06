Опит за убийство на генерал-лейтенант от руското МО в Москва

Той е в болница

В северозападна Москва е извършен опит за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев от руското Министерство на отбраната, съобщават руски медии. Той е бил хоспитализиран, според Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет на Русия.

"Следственият комитет на Руската федерация е образувал наказателно дело в опит за убийство и незаконен трафик на огнестрелни оръжия във връзка с опита за убийство на генерал-лейтенант на Министерството на отбраната на Русия Владимир Алексеев в северозападна Москва“, каза тя.

В Москве совершено покушение на генерала, который курировал частные военные компании и применение «Новичка» за рубежом



Следственный комитет сообщил о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в Москве. Алексеев — замглавы ГРУ, который участвовал в… pic.twitter.com/e7rFVK8RQ7 — Новости «Агентства» (@agents_media) February 6, 2026

Според разследващите, в жилищна сграда, разположена на Волоколамското шосе в Москва, неизвестен човек е прострелял няколко пъти мъж и е избягал от местопроизшествието.

Следственият комитет е образувал наказателно дело по чл. 222, чл. 1 за незаконно разпространение на огнестрелни оръжия, чл. 30, чл. 30, чл. 105, чл. 105 за опит за убийство.

На мястото на инцидента работят съдебни експерти и следователи от Следствения комитет на Москва, които разпитват очевидци и разглеждат записи от камери за видеонаблюдение.

Извършват се разследващи действия и оперативно-издирвателни мерки за установяване на лицата, участващи в престъплението.