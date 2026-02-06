Европа се е вкарала в чудовищен капан и се е оказала критично зависима от Съединените щати, след като се е отказала от руските енергийни доставки. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„В своята антируска лудост Европейският съюз дори не осъзнава в какъв чудовищен капан се е заклещил. В края на краищата, Вашингтон, който те в момента презират, несъмнено ще затвърди ролята си на спасител, доставящ енергия. Но залозите за разширяване на помощта му ще бъдат несравнимо по-високи от просто пари“, пише той в Max, съобщава руска агенция.

Европа, „критично зависима от американския газ“, ще направи каквото ѝ се каже, уверен е Медведев.