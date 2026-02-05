Руските военни се оплакват от масово спиране на терминалите Starlink

Още по темата: Starlink спря интернета на руските дронове, Киев благодари на Илон Мъск 01.02.2026 16:36

„Да воюваш с НАТО, използвайки сателитен интернет от НАТО, не е добра идея"

Руски военни кореспонденти, блогъри и военни канали в платформите Telegram и "X" заляха мрежата с тревожни съобщения за пълна или частична загуба на сателитна връзка през терминалите Starlink. Това става 4 дни след като собственикът на SpaceX Илон Мъск съобщи, че компанията му е предприела мерки да спре използването на нейната сателитна система от страна на руската армия, която контролира с помощта на високоскоростния спътников интернет ударните и разузнавателните си дронове във войната с Украйна.

Според десетки публикации за ситуацията на фронта през последните две денонощия, терминалите, които руските подразделения използват изключително „на черно“ (т.е. без официална регистрация), масово биват блокирани.

„Старлинковете "паднаха" по целия фронт. При врага също“, пише блогърът Владимир Романов. Думите му потвърди и Егор Гузенко от канала "Транадесети".

„Почти 90% от подчинените ми звена в момента са без интернет. Изведнъж ще стане ясно, че подразделенията не могат да работят ефективно без комуникация. Това ще бъде новина за някои от високопоставените лица“, отбелязва „Белоруски силовик“.

Alex Parker Returns свърза масовото прекъсване с въвеждането на „бели списъци“ за Starlink в Украйна и предупреди, че „никакво рестартиране на терминали няма да помогне“. По думите му, това засяга най-силно предните щурмови групи, например в Купянск. "Там са загубили всички средства за комуникация с "голямата земя“, пише военният блогър.

"Оказва се, че „да воюваш с НАТО“, разчитайки при това на сателитен интернет от същото това НАТО, не е много добра идея. Кой да се сети?", коментира многозначително популярният канал "Военен осведомител".

На 2 февруари украинските власти и SpaceX започнаха да ограничават неразрешеното използване на терминали на Starlink над Украйна. Илон Мъск и украинският министър на отбраната (бивш ръководител на Министерството на цифровата трансформация) Михайло Федоров обявиха мярката.

„Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, са проработили“, написа по-късно Мъск.

Украински военни също съобщиха за проблеми с връзката през последното денонощие. Ден преди това украинският министър Федоров обяви създаването на регистър на всички украински Starlink-и, за да може да се работи за затваряне на неоторизираните терминали. Илон Мъск потвърди, че терминалите трябва да бъдат регистрирани през онлайн ресурсите на украинското правителство - т.нар. "бели списъци".