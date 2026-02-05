Су-30СМ2 е претърпял интензивни бойни изпитания

Изтребители за далечен обсег Су-30СМ2 на руските въоръжени сили бяха разположени за операции над Балтийския регион с необичайна конфигурация на оръжията, която включваше смесен товар от противорадиационни ракети Х-31 и касетъчни бомби РБК-500. Кадри, публикувани от испанското Министерство на отбраната, разкриха това натоварване, след като изтребители F-18 на испанските ВВС, действащи от авиобаза Шяуляй в Литва, бяха изстреляни в небето, за да прехванат руските самолети и след като се приближиха отблизо, ги снимаха. Испанските самолети бяха насочени от Обединения въздушен оперативен център на НАТО, за да се изкачат, да идентифицират визуално нарушителите и да ги ескортират далеч от въздушното пространство на НАТО, в съответствие със стандартните процедури. Су-30СМ2 беше управляван от 4-ти гвардейски военноморски щурмов авиационен полк, базиран във авиобаза Черняховск в Калининградска област на Русия, пише Military Watch Magazine.

Носенето на оръжия „въздух-земя“, вместо ракети „въздух-въздух“, може да е отговор на настоящото състояние на високо напрежение между Русия и членовете на НАТО, сигнализирайки, че военноморските и аерокосмическите сили са готови да преминат в настъпление срещу критични наземни цели, включително да извършват прецизни удари по радарни и противовъздушни отбранителни системи с помощта на ракети Х-31. Изтребителите, базирани в Калининград, отдавна имат едни от най-интензивните операции и най-често се сблъскват със самолети на НАТО, като изтребителите за превъзходство във въздуха Су-27 постепенно се извеждат от употреба от началото на 2022 г., като се заменят от изтребители Су-30СМ2. Су-30СМ2 е най-новият тип изтребител в руските въоръжени сили и има значително по-голям сензорен набор, по-голям обсег, по-висока товароносимост на оръжия и по-високи нива на маневреност от всеки тип изтребител в западния свят.

Су-30СМ2 е претърпял интензивни бойни изпитания, откакто влезе в експлоатация в началото на 2022 г., като руско-украинската война предостави значителни възможности за по-нататъшно усъвършенстване на оперативните тактики. Според руския държавен конгломерат за производство на отбрана „Ростех“, самолетът „е потвърдил своята ефективност“ и „има стотици унищожени въздушни и наземни цели, включително системи „Пейтриът“. „Благодарение на мощния си радар, Су-30СМ2 може да „вижда“ по-далеч и по-точно, което улеснява работата на екипажа. От своя страна, неговата усъвършенствана система за електронна война позволява на изтребителя ефективно да противодейства на вражеските оръжия, изстрелвани от въздуха“, се добавя в доклада. Съобщеното унищожаване на системите за противовъздушна отбрана Patriot показва, че самолетът, служещ във ВМС или Въздушно-космическите сили, може да е използвал ракети Х-31 за операции по потискане на противовъздушната отбрана в миналото.

Основно подобрение на Су-30СМ2 в сравнение с по-старите варианти на Су-30 е интегрирането на новия двигател АЛ-41Ф-1С, който е разработен за изтребителя за превъзходство във въздуха Су-35 и който значително подобри неговия обхват, летателните характеристики и мощността, достъпна за бордовите системи. Нивата на тяга на двигателя, горивната ефективност и съотношението тяга/тегло са по-сравними с тези на изтребители от пето поколение, като например двигателя F119 на F-22 на американските ВВС. AL-41F-1S има значително по-ниски изисквания за поддръжка и по-дълъг експлоатационен живот от по-старата серия AL-31, която задвижваше по-стария вариант Су-30SM, и има триизмерни възможности за векторизиране на тягата, които позволяват много високи нива на маневреност при ниска скорост. Самият Су-30SM/SM2 е значително по-лесноподдържащ се дизайн от Су-35 и е по-малко специализиран във въздушни операции, като конфигурацията му с две седалки позволява настаняването на офицер от оръжейните системи за по-ефективно използване на оръжия въздух-земя чрез разпределяне на работното натоварване.