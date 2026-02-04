По време на съвещание по въоръженията, руският министър на отбраната Андрей Белоусов постави задачата да осигури безпроблемното производство и доставки на силно търсени оръжия, военно и специално оборудване за зоната на специалните операции. Това съобщава руско издание, позовавайки се на пресслужбата на руското Министерство на отбраната.

На брифинга бяха обсъдени и въпроси, свързани с подкрепата на групировките на руските въоръжени сили в Северния военен окръг. Според Министерството на отбраната, до 2026 г. се планира да бъдат доставени на руските войски над 310 000 единици техника и приблизително 21 милиона оръжия.

„През януари вече получихме над 10 000 оръжия и приблизително два милиона оръжия“, отбеляза Белоусов, подчертавайки, че тези резултати са постигнати благодарение на организацията на „ритмична работа в предприятията от първите дни на новата година и конструктивното взаимодействие между Министерството на отбраната, Министерството на промишлеността и търговията и Министерството на финансите“.

Държавната корпорация „Ростех“ вече представи нови боеприпаси за борба с дронове. Първите партиди от многозарядните патрони SC 226 и SC 228, известни като „Многоточие“, също бяха разработени и произведени от High Precision Technologies. Новите боеприпаси са предназначени да подобрят ефективността на стандартния огън от стрелково оръжие срещу малки дронове.

Преди това в Нижегородска област е разработена автоматична кула за борба с дронове.