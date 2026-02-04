200 км в час и изкуствен интелект: „Калашников“ разкри новия си смъртоносен дрон (ВИДЕО)

Руският концерн „Калашников“ обяви плановете си да представи публично нов баржиращ боеприпас, обозначен като „Рус-ПЕ“, на Световното изложение за отбрана 2026 в Саудитска Арабия, което ще се проведе от 8 до 12 февруари. Преди изложението компанията публикува първите снимки и избрани подробности за характеристиките на системата, съобщава военното издание Defense Express.

Според публикуваните спецификации, системата Rus-PE носи бойна глава с тегло 1 или 2 килограма, което вероятно отразява различните опции за полезен товар. Съобщава се, че боеприпасът достига максимална скорост до 200 км/ч, с крейсерска скорост от около 140 км/ч и има автономност на полет от приблизително 30 минути.

Въпреки че официалният обхват на действие не е разкрит, заявените параметри на полета предполагат ефективен обхват до приблизително 70 километра, с изключение на ограниченията, наложени от комуникационните връзки. Системата Rus-PE се изстрелва пневматично от транспортно-пусков контейнер, който може да се носи и управлява от един пехотинец, което подчертава преносимостта и тактическата гъвкавост.

За насочване, барражиращият боеприпас е оборудван с жиростабилизиран електрооптичен сензорен комплекс. Концернът „Калашников“ твърди, че системата може да се управлява както ръчно, така и в автоматичен режим, което предполага възможност за автономно поразяване на цел, след като тя бъде обозначена от оператора.

Руските разработчици също твърдят, че системата Rus-PE включва алгоритми с изкуствен интелект, които ѝ позволяват самостоятелно да открива и идентифицира цели. Подобни твърдения обаче са се превърнали в стандарт в руските рекламни материали и е трудно да се проверят без независими тестове или оперативна употреба.

По отношение на концепцията, оформлението и декларираните възможности, системата Rus-PE е много сходна с израелския баржиращ боеприпас Hero-90, произведен от UVision. Подобно на руския си еквивалент, дронът Hero-90 се изстрелва от контейнер, разполага с жиростабилизиран блок на камерата и използва сгъваеми X-образни крила за полет.

Системата Hero-90 има общо тегло от около 18 килограма, обсег на поражение до 45 километра, време на полет до 40 минути и 3-килограмова бойна глава. Тя е оборудвана и с изкуствен интелект за откриване на цели и може автономно да атакува цел, след като операторът даде разрешение.

В резултат на това, системата Rus-PE изглежда е директно копие или близък аналог на израелската система, позиционирана да се конкурира с дрона Hero-90 на международния пазар на оръжия.

Експортният ѝ потенциал поражда допълнителни опасения, тъй като може да бъде доставяна на враждебни към Израел страни и потенциално на недържавни субекти, което увеличава риска от използването ѝ срещу израелски сили или цивилни в бъдещи конфликти.