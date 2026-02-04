Още по темата: Кремъл: Русия ще защитава интересите си в Арктика 04.02.2026 12:39

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече плановете за разполагане на войски от „коалицията на желаещите“ в Украйна откровена военна интервенция.

„Това, разбира се, е открит план за чуждестранна военна намеса. Така трябва да се нарича“, каза Захарова по време на брифинг, съобщават руски медии. Тя отговаря на твърдението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че след постигането на мирно споразумение в Украйна, войски, оръжия, военновъздушни и военноморски сили от така наречената коалиция на желаещите незабавно ще се появят там.

„И същите тези войски от някаква коалиция от желаещи да участват ще бъдат водени от Великобритания и Франция“, добави официалният представител на руското външно министерство.

Захарова отбеляза, че името на тази коалиция „придоби нови цветове“ след публикуването на информация за западния елит на НАТО от досиетата на финансиста Джефри Епстйн, който беше осъден за сексуални престъпления, включително педофилия.