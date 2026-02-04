Още по темата: МО на Русия: Руски въоръжени сили унищожиха реактивната система за залпов огън HIMARS 04.02.2026 09:17

С-500 е проектиран да бъде както наследник и допълнение на С-400

Продаван като наследник на С-400 Triumf, S-500 се представя като система от ново поколение, създадена да открива труднозабележими самолети с многочестотен радар и усъвършенствана обработка на сигнала, като същевременно се справя с хиперзвукови и дори нискоорбитални цели.

Когато става въпрос за руските системи за противовъздушна отбрана, западните медии са склонни да се фокусират върху С-400 Triumf. Спорната покупка на С-400 от Турция привлече много внимание, както и петицията на турския лидер Реджеп Тайип Ердоган да върне тези ракети на Русия в опит да се върне в благоволението на Америка и да възстанови правото си да закупи F-35, пише 19fortyfive.

С-500 Prometey („Прометей“), известен също като 55R6M „Triumfator-M“, е непосредственият наследник на С-400. И ако вярваме на твърденията на Русия, Ердоган може да съжалява за промяната в позицията си – Прометей може да унищожи не само F-35 Lightning II, но и F-22 Raptor. По този начин той би заплашил да направи флота от американски стелт изтребители остаряла.

Ключов източник за разглеждане на твърденията на руското министерство на отбраната относно стелт-унищожителните сили на S-500 е статия на Army Recognition, публикувана през август миналата година. А именно:

Една от най-забележителните му характеристики е способността му да се справя с голямо разнообразие от цели, включително стелт самолети, хиперзвукови ракети и нискоорбитални спътници.

Способността на системата да се насочва към стелт самолети, като американските F-22 Raptor и F-35 Lightning II, е особено значима. С-500 използва усъвършенствана радарна технология, която може да открива трудно забележими самолети, проектирани да избягват традиционните радарни системи.

Чрез използването на множество радарни честоти и усъвършенствана обработка на сигнала, С-500 може да идентифицира и проследява стелт самолети, намалявайки ефективността им при проникване в защитеното въздушно пространство.“

В обобщение, С-500 Prometheus е formidална система за противовъздушна отбрана с възможност да открива, проследява и атакува широк спектър от цели на различни височини и разстояния. Неговият усъвършенстван радар, ракетна технология и способност да противодейства на стелт самолети и хиперзвукови заплахи го правят значим актив в съвременната военна отбрана.“

Японските въздушни сили за самоотбрана (JASDF) проведоха церемония по доставката на самолет F-35 във военновъздушната база Комацу, Япония, на 26 април 2025 г. Япония получи първите си три самолета F-35 в страната, което бележи исторически момент за нацията. Снимка, предоставена на офиса на съвместната програма F-35 от JASDF.

Аргументът срещу способностите на С-500 срещу стелт е фактът, че Русия все още не е продала оръжейната система на Китай, Северна Корея или Иран. Всъщност, досега единственият потенциален чуждестранен купувач, към когото Русия е насочила вниманието си, е Индия, която остава дългогодишен клиент на руската оръжейна промишленост, въпреки че търси партньорства и на други места.

С-500 е проектиран да бъде както наследник и допълнение на С-400, така и пряка замяна на С-300 от 60-те години.

Въпреки цялата шумотевица около С-500, особено около предполагаемите му способности за унищожаване на стелт самолети, досегашните му боеви характеристики са разочароващи.

Ако украинските доклади са достоверни, руснаците вече са разположили С-500 на Кримския полуостров, за да защитят моста Керч през юни 2024 г., след което не са успели да пресекат украинските ракети ATACMS, произведени в САЩ.

Кристиан Д. Ор е старши редактор по отбрана. Той е бивш офицер от силите за сигурност на ВВС, федерален служител по правоприлагането и частен военен изпълнител (с мисии в Ирак, Обединените арабски емирства, Косово, Япония, Германия и Пентагона).