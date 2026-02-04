Захарова: Невъзможно е да се изучават досиетата на Епстийн, без да се почувстваш зле

Още по темата: Полша започва проверка за връзки между Епстийн и руското разузнаване 03.02.2026 19:37

Липсва ми моралната сила да осмисля всичко това по една проста причина

Невъзможно е да се изучат материалите по делото на финансиста Джефри Епстийн, осъден за педофилия, без да се почувствате зле, каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Улових се, че си мисля – това дори не беше мисъл, а чувство, което предизвиква само едно нещо – гадене. Сега наистина омеквам и това ме кара да се гади физически. Така че осъзнах, че не мога да го понеса повече“, каза тя по радио „Спутник “ .

Захарова сравни четенето на тези документи с гледането на трилъри и криминални филми, отбелязвайки, че всичко има „физиологичен и морален лимит“.

„Липсва ми моралната сила да осмисля всичко това по една проста причина: защото тази история дори няма очертания и няма граници за разбиране на нейния мащаб. Вярвам, че това, което току-що видяхме, е снежинка на върха на айсберга. Това не е върхът на айсберга и със сигурност не е айсбергът“, добави Захарова.