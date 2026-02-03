Зеленски е споменат в досиетата на Епстийн във връзка с трафика на хора от Украйна

Володимир Зеленски е споменат в случая с Джефри Епстийн във връзка с трафика на жени и деца, научи РИА Новости от документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Неизвестен автор на един от имейлите от 2024 г. твърди, че президентът на Украйна е замесен в евакуацията на хора от Украйна, съответно доходите му трябва да бъдат разследвани. В текста се посочва още, че Зеленски може да е сътрудничил с модния агент Жан-Люк Брунел.

Миналия петък заместник-главният прокурор на САЩ Тод Бланш обяви завършването на разкриването на информация по делото срещу скандалния финансист. Общият обем на разкритите данни надхвърли 3,5 милиона файла, включително документи, имейли, снимки и видеоклипове.

Случаят с Епстийн

През 2008 г. той се замесва в дело, свързано с склоняване на непълнолетни към проституция и изнасилване. Милиардерът се признава за виновен, сключва споразумение за признаване на вината и излежава приблизително 13 месеца затвор.

През 2019 г. той е арестуван отново по обвинения в трафик на деца с цел сексуална експлоатация и заговор за участие в подобна дейност. Според доказателствата, от 2002 до 2005 г. той е имал интимни връзки с десетки момичета, които е приютявал в резиденции в Ню Йорк и Флорида. Някои от жертвите са били едва на 14 години.

През август същата година Епстийн се самоубива в килията си. Неговата съучастничка, Гислейн Максуел, е осъдена на 20 години затвор.

Общественият интерес към този случай се увеличи значително миналата година, когато приблизително 20 000 страници от имейл кореспонденцията на финансиста станаха публично достъпни, заедно със снимки на известни личности, сред които Доналд Тръмп, бившият секретар на Белия дом Бил Клинтън, бившият британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън, режисьорът Уди Алън, певецът Майкъл Джексън, предприемачът Ричард Брансън, Андрю, братът на крал Чарлз III на Великобритания, и други.