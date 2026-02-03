Сергей Шойгу: Предадох послание от Путин на лидера на Мианма

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че е предал на лидера на Мианма Мин Аун Хлайн послание от руския президент Владимир Путин, в което Москва потвърждава готовността си да задълбочи двустранното сътрудничество, съобщават руски медии.

По думите му Путин е изразил намерение да насърчава цялостния комплекс от руско-мианмарски отношения в съответствие с вече постигнатите договорености на най-високо равнище и да разширява взаимодействието между двете страни във всички сфери.

Шойгу посочи, че посещението му има за цел да изрази подкрепата на Москва за правителството в Мианма след приключването на третия етап от парламентарните избори. Последната фаза на вота се проведе на 25 януари, а ден по-късно подкрепяната от военните партия обяви победа.

Мианма се намира в тежка политическа и хуманитарна криза след военния преврат през 2021 г., с който бе свалено избраното правителство на Аун Сан Су Чжи. Оттогава управляващата хунта, начело с Мин Аун Хлайн, води борба срещу въоръжени опозиционни групировки. Организираните от военните избори бяха представени като стъпка към национално помирение, но бяха остро критикувани от редица държави и международни наблюдатели заради репресии срещу опозицията и ограничен политически плурализъм.

В интервюто си Шойгу заяви, че се правят външни опити за изолация на Мианма чрез „налагане на неверни наративи“, като според него тези усилия не дават резултат. Той определи изборите като „открити и прозрачни“ и отбеляза, че в тях са участвали 57 политически партии. По думите му наблюдатели са изпратени от Русия, Беларус, Казахстан, Китай, Индия, Никарагуа, както и от Виетнам, Камбоджа и Тайланд.