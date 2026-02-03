Ростех ще представи лекия хеликоптер Ми-34М1 за първи път на изложението NAIS 2026

Държавната корпорация „Ростех“ ще представи за първи път обновения хеликоптер Ми-34М1 с двигател ВК-650В на изложението за гражданска авиационна инфраструктура NAIS 2026, се казва в изявление на „Ростех“.

„На изложението NAIS за първи път демонстрираме лекия многоцелеви хеликоптер Ми-34М1 - изцяло руска машина, предназначена за широк спектър от граждански приложения. Първият му полет, който се състоя в края на 2025 г., без преувеличение може да се нарече важен етап в развитието на нашата авиационна индустрия. Ми-34М1 запълва търсена ниша, преди това заемана само от чуждестранни модели, чиято поддръжка и ремонт са трудни в днешните условия“, съобщиха от Ростех.

„Хеликоптерът е базиран на доказаната силова установка ВК-650В, която е готова за серийно производство, както и на съвременни бордови системи, произведени в страната. В момента се провеждат летателни изпитания“, добавиха от държавната корпорация.

Ми-34М1 е първият изцяло произведен в страната лек хеликоптер, разработен от „Руски вертолети“. Самолетът може да се използва за превоз на пътници, наблюдение и летателно обучение.

„Ростех“ обяви също, че двигателят PD-8 за Superjet ще бъде изложен на изложението. „Към днешна дата тези двигатели са отработили над 4700 часа на вносозаместващия самолет и на летателния стенд, а също така са преминали серия от инженерни сертификационни тестове. По време на тестовете силовите установки потвърждават предвидените си характеристики и надеждна работа“, се отбелязва в изявлението.

На изложбата ще бъде представен и първият вътрешен пътнически реактивен мост за летища, разработен от холдинговата компания „Високоточни комплекси“, както и други технологии.

13-тото Национално изложение и форум за инфраструктура на гражданската авиация (NAIS 2026), както и изложението DRONTECH за безпилотни, автономни и роботизирани системи, ще се проведат от 4 до 5 февруари в IEC Crocus Expo в Москва.