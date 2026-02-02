МО на Русия вече съобщи за освобождаването на Придорожне в Запорожка област

Руските сили, след като разчистиха района край Придорожне, започнаха настъпление срещу град Запорожие в Запорожка област. Това съобщи военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

"Според моя информация, в Придорожне вече е завършена операция по разчистване и се извършва настъпление в западна посока – към ключовото за нас селище Запорожие", каза той пред руската държавна агенция.

Марочко уточни, че освобождението на Придорожне ще позволи на руската армия да отреже групировката на украинските въоръжени сили в Орехово, което от своя страна ще позволи настъпление към Запорожие.

"Бих искал също да отбележа, че тук има някои пропуски в отбраната на противника. Има многократни съобщения за неразрешено изоставяне на позиции, което означава, че украинските бойци бягат от линията на съприкосновение. А задържането им тук е изключително трудно, тъй като в някои райони отбранителната линия е сито, което нашите войски много умело експлоатират", отбеляза военният експерт.

Руското министерство на отбраната съобщи за освобождаването на Придорожне в Запорожка област на 2 февруари.