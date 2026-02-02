Русия утрои производството на балистични ракети за комплексите „Искандер-М“ благодарение на вноса от Китай, съобщава аналитичният център CSIS.

Китай се превърна в ключов доставчик за Русия

Анализаторите отбелязват, че Китай се е превърнал в ключов фактор за възстановяването на руското военно производство след въвеждането на западните санкции.

През 2024 г. търговският оборот между КНР и Руската федерация достигна почти 250 милиарда долара, докато през 2022 г. той беше 190 милиарда долара. Делът на Китай във външната търговия на Русия се увеличи до 33,8%, в сравнение с 11,3% през 2014 г.

Специална роля играят стоките с двойна употреба, които Русия използва за военни цели . Те включват компютърни чипове, машини, радари, сензори и измервателни уреди, които Руската федерация не е в състояние да произведе в необходимите количества самостоятелно.

Освен това, през 2024 г. Китай е представлявал 70% от руския внос на амониев перхлорат, критичен компонент на горивото за балистични ракети.

Пекин допринася за растежа на ударния потенциал на Русия

Регистрирана е и доставката на корпуси на дронове, литиеви батерии и оптични кабели, необходими за производството на дронове, използвани от Руската федерация във войната срещу Украйна.

Според данни на GUR на украинското Министерство на отбраната, цитирани от Defense Express, към декември 2025 г. Русия е произвеждала около 50 ракети 9M723 на месец, а запасите ѝ са били оценявани на 200. За сравнение, от февруари 2022 г. до януари 2023 г. Руската федерация е произвела общо само 36 такива ракети.

По този начин китайският износ пряко допринесе за трикратно увеличение на темпа на производство на ракети „Искандер“, които Русия използва за удари по украински градове.

В същото време китайското външно министерство официално отрича, че Пекин помага на Русия в производството на балистични ракети.

Русия рязко увеличи износа си на злато за Китай , като едновременно с това намали резервите си до най-ниското ниво през последните години.

Руската икономика завърши 2025 г. в дълбока криза . Цените на петрола паднаха до петгодишно дъно, а развитието на космическата индустрия се върна на нивото от 1961 г.

В същото време САЩ увеличиха натиска от санкции, а президентът Доналд Тръмп подписа двупартиен закон, който значително разширява обхвата на ограниченията.

Приходите от износ на петрол на Русия са спаднали с около 20% в сравнение с 2024 г. поради по-ниските световни цени на енергията.

ЕС планира да приеме и още един, 20-ти пакет от санкции срещу Русия на 24 февруари.

В същото време, нови данни на украинското разузнаване показват критичното състояние на регионалните бюджети, което принуждава местните власти да съкращават административния апарат.