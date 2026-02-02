Кремъл: Среща между Путин и Зеленски е възможна единствено в Москва

Разговори между руският президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски са възможни само в Москва. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предават руски медии.

"Русия остава твърдо решена да приеме позицията, че Володимир Зеленски може да дойде в Москва, ако желае да проведе разговори с руския лидер Владимир Путин. Зеленски предлага контакти. Путин каза, че те са възможни в Москва. Това остава нашата позиция. Тя е доста последователна", обясни Песков.

Русия потвърди, че планираните за уикенда преговори с Украйна и Съединените щати в Абу Даби са били отложени за сряда. Причината, според Кремъл, е проблем с координацията на графиците.

„Първоначално те бяха насрочени за тази неделя. Необходимо беше обаче допълнително съгласуване на програмите на трите страни“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти. „Сега, в сряда и четвъртък, вторият кръг действително ще се проведе. Той ще бъде в Абу Даби. Можем да го потвърдим“, добави той.