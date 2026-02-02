Рособоронекспорт: "Калашников" представя баражиращите боеприпаси "Рус-ПЕ"

За откриване и идентифициране на цели се използват алгоритми с изкуствен интелект", подчертаха от компанията

Руската група "Калашников" ще представи баражиращия боеприпас "Рус-ПЕ“, изстрелван от контейнери, на Световното изложение за отбрана през 2026 г. в Саудитска Арабия, съобщи компанията за износ на оръжие "Рособоронекспорт", която е част от държавната технологична корпорация "Ростех".

"Основната световна премиера в сегмента на баражиращите боеприпаси ще бъде "Рус-ПЕ", разработен и произведен от концерна "Калашников" - първият местен баражиращ боеприпас, изстрелван от контейнери", се казва в изявлението.

"Рособоронекспорт" уточни, че боеприпасът се произвежда в два варианта: с бойна глава от 1 кг или 2 кг. "Рус-П" е оборудван с глава за самонасочване, която позволява боеприпасът да бъде разгърнат в напълно автономен режим. За откриване и идентифициране на цели се използват алгоритми с изкуствен интелект", подчертаха от компанията.

Освен това, на щанда на "Рособоронекспорт" ще бъде представен баражиращият боеприпас КУБ-2Е, интегриран с безпилотен летателен апарат (БЛА) "Скат-350М", изпълняващ функции на разузнаване, насочване и предаване на сигнали. Ще бъде показана и разузнавателно-ударната система "Ланцет-Е", състояща се от разузнавателен БЛА Z-16-Е и два баражиращи боеприпаса, произведени от Zala.