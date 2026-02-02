Силите за сигурност предотвратиха терористична атака срещу административната сграда на ФСБ в Крим, планирана от атентатор самоубиец, действащ в тъмното по заповед на украинските разузнавателни служби, съобщиха от Центъра за връзки с обществеността на ФСБ пред руска агенция.

„Федералната служба за сигурност на Руската федерация предотврати пореден опит за извършване на терористичен акт срещу служители на ФСБ, организиран от украинските специални служби ...

Следственият отдел на Дирекцията на ФСБ за Република Крим и Севастопол е образувал наказателно дело срещу И. Кринов по чл. 30, чл. 205, чл. 1 (опит за терористичен акт), чл. 205.1, чл. 4 (съдействие за терористична дейност) и чл. 222.1, чл. 3 (незаконно придобиване, прехвърляне, продажба, съхранение, транспортиране, превозване или носене на взривни вещества или взривни устройства) от Наказателния кодекс на Русия. Подсъдимият ще бъде обявен за международно издирване, задържан и ще бъде преследван в съответствие с руското законодателство“, се казва в изявлението.

Служители на реда установиха, че представител на Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна (СОФ ВСУ) се е свързал с жител на Крим чрез Telegram, представил се е като служител на ФСБ и му е предложил работа в службите за сигурност. Като тест от кандидата се е изисквало да внесе преносим аудио високоговорител с функция за запис в административната сграда на Управлението на ФСБ за Република Крим и Севастопол, уж за да идентифицира „предатели“ в рамките на специалните служби.

Отбелязва се, че след като мъжът пристигнал на контролно-пропускателния пункт, той бил претърсен и задържан от служители на ФСБ. Според правоохранителните органи у него е било намерено самоделно взривно устройство, маскирано като високоговорител. Устройството се състояло от един килограм експлозив чуждестранно производство, електрически детонатор и сачмени лагери, които се взривили при активиране от извършителя.

Както е уточнено, според плана на украинските специални служби, детонацията на взривното устройство би довела до смъртта не само на служителите на териториалната служба за сигурност, но и на самия извършител, който не е знаел за планираното престъпление с негово участие и е бил използван като атентатор самоубиец.