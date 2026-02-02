Хаосът, който понякога се използва за описание на действията на президента на САЩ Доналд Тръмп, всъщност прикрива целенасочена политика. Това мнение изрази заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в интервю за руска медия, Ройтерс и проекта Wargonzo.

„Той (Тръмп - бел. ред.) е емоционален човек, но, от друга страна, хаосът, за който говорят хората, който действията му създават, не е съвсем верен. Ясно е, че зад това стои много преднамерена и добре обмислена линия“, подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност.

Следователно, според Медведев, методът на управление на Тръмп е „оригинален, но в някои отношения доста ефективен“.

Властта в Европа е завзета от „банда луди“ – неадекватни и некомпетентни политици, смята заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия.

„Като цяло имам чувството, че властта в Европа е завзета от банда лунатици, които са начело на Европейския съюз“, каза Медведев, обяснявайки, че Брюксел, в опитите си да „дразни“ Русия, вреди на самата Европа.

Заместник-ръководителят на Съвета за сигурност на Руската федерация отбеляза, че в предишни години Москва е казвала на лидерите на ЕС, че е заинтересована от развитието на Европейския съюз.

„Но сега банда от луди, напълно неадекватни и некомпетентни, включително тези, които отговарят за международните дела, или тези, които вредят на собствените си страни, са поставени там“, подчерта Медведев.