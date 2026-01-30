Моментът, в който руски изтребител Су-35 сваля украински изтребител Су-25 (ВИДЕО)

Изображения, разпространяващи се в интернет, изглежда показват момента, в който украинският изтребител Су-25 е свален по време на бойна мисия, съобщава Digi24, позовавайки се на Ukraine News.

Според наличната информация, самолетът е бил атакуван от руски изтребител Су-35 и е бил улучен от далекобойна ракета Р-37М.

Видеото показва как самолетът лети ниско, за да избегне откриване, след което се разпада във въздуха след удара. Сблъсъкът, без никакъв шанс за украинския самолет, защото руският е от по-високо поколение, се е случил през февруари 2024 г., но изображенията се появиха едва сега.

Украински пилот е загинал при инцидента.

Станислав Риков, висококвалифициран украински щурмов пилот, беше убит по време на боя. Риков е извършил над 380 бойни мисии, което го поставя сред най-опитните пилоти на Су-25 във ВВС на Украйна.