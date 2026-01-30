Кремъл потвърди: Тръмп помоли Путин да спре ударите по Киев до 1 февруари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е помолил руския президент Владимир Путин да бъдат прекратени ударите по Киев за срок от една седмица – до 1 февруари. Това съобщи на журналисти прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Наистина, президентът Тръмп се обърна с лична молба към президента Путин да се въздържа в продължение на една седмица, до 1 февруари, от нанасяне на удари по Киев, за да се създадат благоприятни условия за провеждане на преговори“, отбеляза представителят на Кремъл.

Песков не уточни как е реагирала руската страна на предложението на Тръмп за спиране на ударите.

„Нямам какво да добавя към вече казаното“, заяви той.