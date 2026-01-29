Украйна е пешка и инструмент, използван от Запада за изграждане на плацдарм точно на границите на Руската федерация

"Украйна е пешка, инструмент на Запада, който той използва, за да създава директни заплахи за сигурността на Русия", заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за турски медии.

"Считаме ли този конфликт като голяма конфронтация между Русия и Запада? Отговорът е "да", потвърди първият дипломат на Руската федерация.