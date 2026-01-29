Песков: Русия предлага преговори със Зеленски в Москва, други локации са неуместни

Русия към момента предлага на украинския президент Володимир Зеленски, който изрази желание за среща с президента на Руската федерация Владимир Путин, преговори в Москва. Обсъжданията за възможността такава среща да се проведе на друга локация са неуместни, заяви прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков, предават руски медии.

„Засега говорим за Москва - подчерта той. - Както казват дипломатите, евентуалните разсъждения са неуместни.“

Ден по-рано помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков потвърди поканата към Зеленски да посети Москва, ако желае лична среща с Путин. Дипломатът акцентира, че Москва никога не е отказвала подобни контакти и е готова да гарантира сигурността на Зеленски, както и необходимите условия за работа.