Кремъл: Интересите на руските компании трябва да бъдат защитени и уважавани

Още по темата: Лукойл подписа споразумение с Carlyle за продажба на чуждестранните си активи 29.01.2026 12:29

Считаме санкциите за незаконни и неприемливи

Интересите на руските компании трябва да бъдат защитени и уважавани. Това кза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на брифинг относно сделката между „Лукойл“ и американската компания „Карлайл“, съобщават руски медии.

„Считаме санкциите за незаконни и неприемливи – това е основата на нашата позиция. Второ, това са корпоративни споразумения и в този случай не можем да ги коментираме. За нас най-важното е интересите на руската компания да бъдат защитени и отстоявани“, заяви Песков.