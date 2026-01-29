Не артилерия: Кое руско оръжие представлява най-голямата заплаха за Запорожие

Руснаците обстреляха Запорожие с РСЗО „Торнадо-С“ сутринта на 28 януари. Но този тип оръжие достига до областния център от началото на пълномащабната война и в момента не представлява сериозна заплаха за града - нито пък цевната артилерия. Това заяви на брифинг ръководителят на Запорожката ОВА Иван Федоров.

Федоров отбеляза, че РСЗО „Торнадо-С“ има обсег от над 80 километра , което означава, че окупаторите биха могли да използват това оръжие, за да обстрелват града през четирите години на войната. Те обаче много рядко използват този тип РСЗО.

„Има съвсем различни РСЗО, това е РСЗО, която може да лети на 80, 90 и дори 100 километра. Следователно, врагът използва точно този тип РСЗО в Хортицки район преди 3-4 месеца“, каза той.

В същото време няма заплаха от артилерийски обстрел - конвенционалната артилерия е избутана максимално назад от окупаторите от фронта, за да не се превърне в цел за FPV дронове.

Според Фьодоров руснаците се опитват да напреднат в региона, включително да обстрелват част от Запорожие. Те обаче не са успешни повече от месец, така че настъплението на противника всъщност е спряно.

Основната опасност за Запорожие в момента не е артилерийският обстрел, а дронове . Руснаците активно се опитват да тероризират областния център с ударни „Шахеди“ и по-евтини „Лайтнинги“. Над 90% от последните са унищожени при подхода към града.

Сутринта на 28 януари руската армия обстреля един от районите на Запорожие . Безразборният обстрел на военните засегна жилищен район, като повредиха над 100 апартамента и раниха двама души.

Последният път, когато руснаците обстрелваха Запорожие с помощта на реактивна система за залпов огън „Торнадо-С“, беше на 16 септември 2025 г. Тогава те изстреляха 10 снаряда по града и областта. В резултат на руската терористична атака 18 души бяха ранени , има разрушения и щети.