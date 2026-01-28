"Газпром" предупреди Европа, че САЩ са пренасочили втечнен природен газ за износ за вътрешния пазар

Поради арктически циклон Съединените щати са пренасочили газ, предназначен за втечняване и износ, към вътрешния пазар, съобщи "Газпром". На фона на покачващите се цени на газа в американския хъб, Европа рискува да загуби от вътрешния американски пазар в конкуренцията за втечнен природен газ (LNG).

"Доставките на природен газ до терминалите за втечняване в САЩ спаднаха значително през уикенда, тъй като арктически циклон удари страната. Силното застудяване доведе до пренасочване на газ, предназначен за терминалите за втечняване, към вътрешния пазар на САЩ", се казва в изявлението.

На този фон цените на американския газ на хъб Henry Hub "за следващия месец" се увеличиха повече от два пъти от 16 до 27 януари, достигайки 245 долара за 1000 кубически метра – най-високото ниво от декември 2022 г. При тези ценови условия европейският пазар е близо до това да загуби конкуренцията за втечнен природен газ (LNG) от вътрешния пазар на САЩ, както вече се случи с редица азиатски пазари", подчертаха от "Газпром".