"Газпром": По-малко от половината от газовите резерви остават в европейските хранилища

Запасите в европейските подземни газови хранилища спаднаха до 47,6% към 21 януари, достигайки общо 48,3 милиарда кубически метра газ. Това е едно от най-ниските нива за тази дата в историята, съобщи "Газпром", позовавайки се на данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Към 21 януари хранилищата в Германия са били запълнени на 39,7%, във Франция – на 39%, а в Нидерландия – на 33,1%. А най-големите европейски икономики продължават активно да потребяват газ, отбелязва компанията.

На 22 януари цената на газа в европейските страни надхвърли 500 долара за 1000 кубически метра. Това се случи за първи път от март 2025 г.

Ден преди това, вестник "Гардиън", позовавайки се на изследвания на Института Клингедал (Хага), Института по екология в Берлин и Норвежкия институт за международни отношения, съобщи за рязкото увеличение на риска от мащабна енергийна криза в Европа поради критично ниските газови запаси и нова зависимост от американския втечнен природен газ (ВПГ) на фона на влошаващи се отношения със Съединените щати, пише "Ведомости".

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) вносът на втечнен природен газ (LNG) в Европа ще се увеличи с 30% през 2025 г. до рекордно високо ниво. Прогнозите са, че вносът на LNG ще продължи да нараства тази година, достигайки нов рекорд от 185 милиарда кубически метра.