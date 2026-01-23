МАЕ: Европа ще внесе рекордно количество втечнен газ през 2026 г.

Очаква се Европа да внесе рекордно голямо количество втечнен природен газ тази година на фона на значителен ръст при глобалните доставки, съобщи днес Международната агенция за енергията (МАЕ), информира Ройтерс.

Според прогнозите в най-новия тримесечен доклад на МАЕ за перспективите пред газовите пазари Европейският съюз ще внесе рекордните 185 млрд. куб. м втечнен природен газ през 2026 година.

През 2025 г. ЕС внесе също рекордно голям обем втечнен газ - 175 млрд. куб. м, посочва базираната в Париж агенция.

След инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. ЕС се стреми да намали зависимостта си от руската енергия и да увеличи вноса на втечнен природен газ от други страни, особено от САЩ.

Очаква се глобалното предлагане на втечнен природен газ да нарасне с повече от 7 процента през 2026 г. , което е най-големият годишен темп от 2019 г. насам. Увеличението ще съответства на 40 млрд. куб. м, като за по-голямата част от него ще е в резултат на производството на втечнен газ в Северна Америка, сочат още прогнозите.

Северноамериканските газови проекти доминират при новите мощности през 2025 г., като глобалното предлагане на втечнен природен газ се увеличи с почти 7 процента. Инвестиционната дейност в газовия сектор е била най-силно развита в САЩ, където са били одобрени проекти за над 80 млрд. куб. м, се посочва в доклада.