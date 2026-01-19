Nexo става официален партньор на отбор от Формула 1

Отборът Audi Revolut F1 обяви Nexo за свой официален партньор за дигитални активи

Многогодишно стратегическо партньорство предефинира дигиталното богатство на най-престижната световна сцена

Отборът Audi Revolut F1 обяви многогодишно стратегическо партньорство с Nexo – водещата платформа за дигитални активи. В рамките на сътрудничеството Nexo става първият официален партньор за дигитални активи на отбора, като извежда своите дигитални решения от следващо поколение на глобалната сцена на Формула 1.

Партньорството идва в ключов момент и за двете организации – с навлизането на отбора Audi Revolut F1 във Формула 1 и ускорения растеж на Nexo като премиум платформа за дигитални активи. Амбициозни и ориентирани към върхови постижения, двете марки се обединяват около обща визия за иновации, дисциплинирано изпълнение и инженерна прецизност, с ясен фокус върху представянето на най-високо ниво.

В рамките на партньорството Nexo ще реализира глобални активации чрез премиум преживявания и дигитално ориентирано ангажиране. Сред планираните инициативи са ексклузивен достъп, съвместно създадено съдържание и образователни формати, както и имерсивни бранд изживявания от следващо поколение, които ще доближат феновете и клиентите на Nexo до света на отбора Audi Revolut F1.



Стефано Батистон, главен търговски директор на Audi Revolut F1, заяви: „Горди сме да приветстваме Nexo като наш официален партньор за дигитални активи в момент на силна динамика и растеж и за двете организации. Това партньорство отразява споделената ни амбиция да се развиваме чрез дисциплина и иновации и да създаваме реална стойност – от ексклузивни преживявания до нови начини за ангажиране на нашата глобална фен общност и клиентите на Nexo.“

"За нас е огромна чест да станем част от новия отбор на Audi Revolut Formula 1 и да бъдем първата българска компания, която партнира с Формула 1. От България към световните върхове — това винаги е била нашата цел и ние я доказваме всеки ден. Като официален партньор за дигитални активи на отбора, ни обединяват ценности като дисциплина, прецизност и стремеж към съвършенство — принципи, които определят начина ни на работа, културата на компанията и всеки човек в екипа на Nexo," заяви за "Труд news" директорът "Глобални комуникации" в Nexo Елеонор Генова.

От Nexo допълват: „Nexo е създадена за взискателната реалност на съвременните финанси – мигновена, целенасочена и винаги активна. Партньорството с отбора Audi Revolut F1 в началото на тяхната нова ера е ясно изявление за това как виждаме бъдещето. Като официален партньор за дигитални активи на отбора ще предоставяме реална полезност и премиум преживявания на глобална аудитория, изградени върху същата дисциплина и прецизност, които определят успеха в моторните спортове".