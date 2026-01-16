ГИТ установила 189 576 нарушения на трудовото законодателство през 2025 г.

ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) е извършила 49 660 проверки през 2025 г. При тях са констатирани 189 576 нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство, съобщиха от контролния орган.

Свързаните с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 100 618 бр., а 87 675 броя се отнасят до осъществяването на трудовите правоотношения.

През изминалата година са установени 3688 работещи без трудов договор при 3601 за същия период на 2024 г.

Съставените актове за установяване на административно нарушение са 10 522. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е за над 15.3 млн. лв.

След намесата на инспекторите по труда са изплатени забавени трудови възнаграждения за над 4.4 милиона лева.

През миналата година от страна на Инспекцията по труда са подадени 16 бр. искови молби за иницииране на производства по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнагражденията за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите. С това правомощие на контролния орган се дава възможност работниците и служителите, на които работодателите дължат възнаграждения и обезщетения, да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания към Националния осигурителен институт. За 2025 г. по едно от делата е открито производство по несъстоятелност, седем от дружествата са обявени в несъстоятелност, а по останалите осем броя искови молби се чака решение на съда.

Инспекторите по труда са приложили 970 пъти мярката спиране на обекти, машини и съоръжения за нарушения, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите.