Европейските производители на автокомпоненти съкратили 100 000 души за две години

Европейският сектор на автомобилните компоненти преживява един от най-трудните си периоди от десетилетия. През последните две години доставчиците на автомобили обявиха съкращения на над 100 000 работни места, изправени пред намаляващо търсене, забавяне на прехода към електрически превозни средства и нарастващ натиск от китайските конкуренти.

Според индустриалната асоциация CLEPA, цитирана от The Financial Times, през 2025 г. европейските доставчици на автомобили са обявили 50 000 съкращения, в сравнение с 54 000 през 2024 г. Това предполага, че кризата в индустрията не само продължава, но е станала системна.

„Това е наистина безпрецедентна ситуация: над 100 000 съкращения на работни места бяха обявени за две години... не успяхме да спрем кървенето “, каза генералният секретар на CLEPA Бенджамин Кригер.

Пандемията от COVID-19 нанесе сериозен удар на автомобилната индустрия, но мащабът на настоящата криза изглежда още по-тревожен, коментира FT. През 2020-2021 г., например, доставчиците обявиха общо 53 700 съкращения – почти половината от броя за последните две години.

Търсенето на автомобили в Европа все още не се е върнало до нивата отпреди пандемията. Пазарът на нови електрически превозни средства, стратегически фокус за индустрията, е особено слаб. В резултат на това компаниите на целия континент намаляват производството, а въздействието върху веригата за доставки се усеща предимно от производителите на компоненти.

Драконът в стаята

Друг фактор за кризата беше засилената конкуренция от китайските автомобилни производители. Техният дял на европейския пазар нараства, а ценовото им предимство става все по-забележимо. „Драконът в стаята е Китай. Те пускат на пазара технически добре изградени автомобили на изключително ниски цени“, отбеляза Кригер.

Според ​​Financial Times, комбинацията от слабо търсене и китайския ценови натиск се е превърнала в ключово предизвикателство за европейските доставчици.

Дори най-големите играчи не са имунизирани. През септември Bosch, най-големият доставчик на автомобилни компоненти в света, обяви планове за съкращаване на 13 000 работни места до 2030 г. Компанията оцени годишната разлика в разходите на приблизително 2,5 милиарда евро, което вече доведе до протести на служителите.

Преди това Valeo, Forvia и Schaeffler обявиха мащабни съкращения. Допълнителни съкращения бяха обявени и за 2024 г. в автомобилното подразделение на Continental, което впоследствие беше отделено в отделно предприятие под марката Aumovio.

Къде е дъното?

Ръководителите на компании са песимистично настроени. Главният изпълнителен директор на Mahle, Арнд Франц, призна, че все още е невъзможно да се каже дали секторът е достигнал дъното.

„Трудно е да се каже дали сме преминали най-лошата точка или проблемите ще продължат и през 2026 г.“, каза той, добавяйки, че очакванията за 2025 г. са значително по-положителни.

Той отбеляза, че въвеждането на масивни американски тарифи при президента Доналд Тръмп е забавило търсенето на автомобилни компоненти повече от очакваното. Това, според него, ще доведе до вълна от консолидация и съкращения на капацитета през следващите две до три години.

Главният изпълнителен директор на Valeo, Кристоф Перия, беше още по-директен, предупреждавайки за „дарвинистка трансформация“ на индустрията. Той предупреди, че без защита от китайската конкуренция Европа рискува да загуби още повече работни места.

На фона на кризата Европейската комисия обмисля инициативи за защита на стратегически индустрии, включително „Произведено в Европа“, което би изисквало задължителен дял от компонентите, произведени в ЕС.