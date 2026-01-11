Веригите се обявиха против Законопроекта за максималната надценка

"Законопроектът погазва основните принципи на пазарната икономика и законодателството на ЕС"

Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява големите хранителни вериги в страната, призова Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството, да не бъде приеман, се посочва в позиция на браншовата организация до Народното събрание.

Законопроектът е инициатива на „ДПС-Ново начало“, като според вносителите му целта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026 г. заради прехода към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики.

От СМТ смятат, че предложеният законопроект е вреден за българските потребители, производители и търговци, като застрашава икономическата стабилност и благосъстоянието на населението. "Законопроектът не само противоречи на принципите на пазарната икономика, но и е в пряко несъответствие с редица европейски норми и установената практика на Съда на Европейския съюз", е отбелязано в позицията.

Според СМТ, законопроектът погазва основните принципи на пазарната икономика и законодателството на Европейският съюз (ЕС), като вреди на интересите на българските потребители, на конкурентоспособността на български производители, и поставя под риск оперативната дейност на търговците. Законопроектът забранява свободното формиране на цени на потенциално засегнатите стоки, както и свободата на договаряне, e посочено в позицията.

Въпреки декларираната социална цел за защита на жизнения стандарт, предлаганите мерки са икономически нецелесъобразни, практически неприложими и крият реален риск от дефицит на стоки, фалити на български производители и повишаване на цените на стоки извън регулирания списък. Най-силно ще пострадат малките търговци на хранителни стоки, при които асортиментът е ограничен и пропорционално по-голяма част от него ще попадне в обхвата на Законопроекта. Те ще бъдат изправени пред обективна невъзможност да покриват разходите си, отбелязват от СМТ.