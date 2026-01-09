Дават данъчни облекчения за покупка на автомобили на ток

Приеха законодателни промени

Стимулират фирмите да инвестират в технологии

Данъчни облекчения за покупка на електрически автомобили от бизнеса и за инвестиции на фирмите в технологии дават с промени Закона за корпоративното подоходно облагане, които бяха приети от Министерски съвет.

Тези промени беше предвидено да бъдат приети с бюджета за 2026 г. и да влязат в сила от началото на годината. Но тъй като проектът на бюджет за 2026 г. беше оттеглен и тези промени не бяха гласувани от депутатите.

Промените предвиждат годишната данъчна амортизация за автомобилите на ток да бъде повишена до 50 на сто. Така фирмите ще могат да амортизират електрическите си коли за срок от две години и с това да намаляват данъка върху печалбата си. Промяната е включена в Плана за възстановяване и устойчивост и е договорено с Европейската комисия да влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Друга промяна предвижда въвеждане на данъчно облекчение при извършване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД), при което на фирмите ще бъдат признати за данъчни цели допълнително 25 на сто от разходите им за НИРД, в годината на отчитането им, когато са изпълнени определени условия. Ако в резултат на развойна дейност бъде формиран дълготраен нематериален актив, се предлага фирмата да има право да увеличи с 25 на сто разходите за развойна дейност, включени в историческата цена на този актив.