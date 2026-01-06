Изтеглят от пазара мляко за кърмачета (Подробности)

Купени кутии NAN може да бъдат върнати в магазина и без касова бележка

Отнася се за 28 партиди в България

Възможно е наличие на цереулид, който причинява гадене и повръщане

Изтеглят от пазара определени партиди от храни за кърмачета NAN, продавани в България. Информацията е обявена официално на сайта на “Нестле България” АД. Хората, които са купили от храната за бебета, могат да върнат кутиите в магазина и да получат парите си.

Доброволното изземване е изцяло предпазна мярка и се предприема поради възможно наличие на цереулид в суровина, вложена в продуктите за кърмачета, доставена от външен на “Нестле” доставчик, съобщават от компанията. Цереулидът е токсин, който причинява гадене, повръщане и диария, които се появяват 1 до 5 часа след консумация.

“Нестле България” обяви, че изтегля от пазара определени партиди храни за кърмачета.

Към момента няма данни за регистрирани случаи на заболяване или симптоми, свързани с консумацията на тези продукти. Въпреки това, като превантивна мярка и в съответствие със строгите си стандарти за качество и безопасност, “Нестле” превантивно предприема това изземване на мляко за бебета, обявиха от компанията.

Хора, купили продукт от засегната партида, не трябва да го използват, заявяват от “Нестле”. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са купени, като платената за тях сума ще бъде възстановена (дори и без представяне на фискален бон). При въпроси или притеснения относно възможни симптоми, препоръчваме да се консултирате с вашия педиатър или медицински специалист, съветват от компанията.

“Искрено се извиняваме за всяко притеснение или неудобство, което това изземване може да причини на родители, настойници и търговски партньори. Безопасността и качеството на нашите продукти, както и здравето на бебетата, са наш основен приоритет”, гласи официалното съобщение.

Важно уточнение е, че нито един друг продукт на “Нестле”, продаван в България, не е засегнат от това доброволно изземване. За съдействие и допълнителна информация екипът на компанията е на разположение всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа на телефон 0800 1 6666. Списък с засегнатите партиди храни за кърмачета NAN е публикуван на сайта на компанията. В списъка са включени 28 различни партиди храни за бебета NAN. Партидният номер и минималният срок на годност са отбелязани на дъното на опаковката при картонени и метални кутии.

“Нестле” обяви, че като предпазна мярка изтегля няколко партиди храна за кърмачета в няколко европейски държави, сред които освен България са Франция, Германия, Австрия, Дания, Италия и Швеция. Подразделението на компанията във Франция съобщи, че извършва превантивно и доброволно изтегляне на определени партиди от бебешките храни Guigoz и Nidal, след като нови проверки показали потенциално наличие на цереулид - токсин, който може да предизвика храносмилателни проблеми. В Германия засегнатите партиди са на марките Beba и Alfamino.