Пленяването на Мадуро не разклати пазара на горива

Средната цена на бензина е 1,24 евро

Няма отражение върху инфраструктурата

Пленяването на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ не разклати пазара на горива. Няма риск за световния петролен пазар и не се очакват сериозни ценови сътресения вследствие на действията на САЩ във Венецуела, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. По думите му няма никакво застрашаване на производствения капацитет на Венецуела, който и без това е силно ограничен.

“Погледнах цените на азиатските пазари и не се случва абсолютно нищо”, заяви Бенчев. Той уточни, че Венецуела произвежда около 800 хил. барела петрол дневно, което е под 1% от световното производство.

“Нямаше никаква заплаха за петролната инфраструктура на тази държава, която и без това е в доста лошо състояние. Поне за момента не очаквам абсолютно никакви сериозни сътресения на пазара. Освен ако нещо друго не се случи”, коментира още експертът.

Бенчев допълни, че макар да има напрежение в други чувствителни региони, като Йемен, събитията там засега са в ограничен мащаб.

Председателят на асоциацията напомни, че срокът на дерогацията за “Лукойл Нефтохим Бургас” изтича на 29 април, като до тогава предстои да се изясни бъдещето на активите на компанията. “Имаме четири месеца, за да видим какво ще се случи. Това са събития, които вероятно ще се решат някъде далече оттук - между собственика и компания, която проявява интерес за закупуване на международните активи”, обясни Бенчев. Той подчерта, че рафинерията в Бургас работи нормално, с осигурени доставки.

По отношение на въвеждането на еврото Бенчев заяви, че преходът в бензиностанциите протича безпроблемно, като препоръча плащанията да се извършват с карти. Цените на горивата не са променени след въвеждане на еврото. Сега средната цена на бензина е 1,24 евро за литър, при 2,42 лв. в край на миналата година.