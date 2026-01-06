Среброто поскъпна със 150% за година

Цената на среброто продължава да расте и в началото на 2026 г. на фона на продължаващ недостиг при предлагането, скок в индустриалното търсене на метала и затягащ се геополитически контрол върху физическите доставки.

Среброто поскъпна с 26 процента през декември, завършвайки 2025 г. с ценови скок от почти 150 процента, пише сингапурското финансовото издание „Бизнестаймс“, цитирано от БТА.

Така цената на среброто отбеляза най-значителното си годишно нарастване в историята, изпреварвайки златото, което поскъпна с 64 процента миналата година - максимум от 1979 година.

Първите дни на 2026 г. донесоха допълнителен ръст за среброто, като към вторник, 6 януари, текущата му цена достигна над 78 долара за тройунция, или с около 1,5 долара повече, отколкото през предходния ден.

В края на декември текущата цена на среброто премина границата от 80 долара за тройунция за първи път, но в следващите дни леко отслабна.

В същото време фючърсите на среброто - договорите за доставка в бъдещ момент, също се повишиха.

В днешни дни среброто е основен индустриален метал, влаган в редица зелени технологии, електрическите превозни средства и слънчевите панели.

Търсенето на сребро е нараснало драстично през последните години. Недостигът при предлагането, който неотдавна се изостри поради китайските ограничения върху износа на сребро, бе една от причините за скока на цената му.

Китай не е забранил изцяло износа на сребро, но прекласифицира метала като стратегическа суровина. Износът на сребро бива контролиран чрез предоставянето от Пекин на лицензи за 44 компании. Китай контролира около 60 процента от рафиниращите мощности на сребристия метал.

Предвид доминиращата позиция на Китай в рафинирането и производството, тези лицензи ефективно превръщат голяма част от търговията на сребро в политически инструмент.

Физическите наличности на сребро днес са силно ограничени. В продължение на години търсенето на сребро надвишаваше предлагането, осигурявано от минните компании, и от рециклирането, което изчерпва запасите.

Използване на среброто с промишлени цели - особено в областта на слънчевата енергия, електромобилите и електрониката - е нараснало значително. Променящата се динамика на пазара естествено е променила инвестиционните предпочитания, посочват от „Яху файнънс“ (Yahoo Finance).

„Хората са загубили доверие в системата на Запада и настояват да притежават и контролират физическия метал“, смята експертът по търговия на благородни метали Франсис Хънт.