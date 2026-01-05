В Северна Македония отписаха българския лев

На места не приемат и евро, не могат да върнат ресто

В Северна Македония и в Одрин вече не приемат българския лев като платежно средство при пазаруване по търговските обекти и в заведенията. На места не приемат и евро, затова е най-добре да носите евро и да разполагате с банкова карта.

“То вие вече не искате лева, та при нас ли? Не може с левове”, категорична е продавачка в минимаркет в Крива паланка във Северна Македония, цитирана от БНР. В търговски център в Куманаво също не позволяват да се плаща с левове - така е от няколко дни. Не можеш да платиш кеш с евро, защото не могат да ти върнат ресто - не разполагат с евробанкноти или центове. Валутният курс на денарите, парите на Северна Македония, е около 61,6 денара за едно евро.

Кюстендилка, била в Северна Македония за празниците разказва: “Спонтанно реших да отида до Крива паланка и Куманово. Нямах обменени денери, но имах левове и евро. Оказа се, че не ми вършат работа, защото никъде не приемаха вече левовете, а в един голям търговски магазин в Куманово не приеха в брой и евро. Не можа да ми обясни касиерката защо. Трябваше да платя с карта. Платих, но ако пътувате към Северна Македония, за всеки случай обменете и денери, защото не съм сигурна, че в по-малките магазинчета и заведения имат ПОС терминали”.

Често кюстендилци пътуват до магазините в Куманово и Крива паланка, за да напазаруват по-евтино или си резервират места по заведения над Крива паланка, Ранковци, Етносело и други селища. Там стотици българи посрещнаха Нова година, а като се прибираха в неделя вечерта на ГКПП-Гюешево и се образува над километър колона от чакащи коли и рейсове.