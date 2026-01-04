Кадастърът пуска система за онлайн записване на часове

Работи в София област, Пловдив, Варна и Бургас

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) стартира нова система за онлайн записване на часове в най-големите служби в страната, което ще улесни гражданите да избират удобен ден и час за посещение. Промяната цели ограничаване на опашките и спестяване на време както за гражданите и бизнеса, така и за администрацията. Това е поредната стъпка в посока по-добра организация на работата на Агенцията и по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Новата възможност вече функционира в София област, Пловдив, Варна и Бургас.

Агенцията отчита значителен напредък в дигитализацията. През 2025 г. институцията е обработила рекорден обем услуги, разширила е електронното обслужване и е въвела ключови законодателни и технологични промени. През 2025 г. АГКК е обработила 830 хил. услуги, включително 311 хил. изменения в кадастралния регистър и 46 хил. проекта за изменение на кадастралната карта. Ускоряването на работата е резултат от автоматизация и по-добра организация. Въвеждането на идентификация с електронен подпис е позволило разширяване на електронните услуги и намаляване на необходимостта от посещение на гише. Все повече граждани и бизнеси получават документи изцяло онлайн.