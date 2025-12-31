Кристин Лагард: Ще вдигна чаша хубаво българско вино за членството в Еврозоната

ЕЦБ грейва в празнични светлини по повод присъединяването на България

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отправи специален поздрав към България на страницата си във фейсбук в навечерието на официалното приемане на еврото от 1 януари 2026 г.

"С навлизането ни в 2026 година с гордост приветстваме България в семейството на еврото", каза тя.

Лагард изказа искрените си благодарности на Българската народна банка за отдадената работа и ангажираността ѝ в подготовката за приемането на еврото.

"Пожелавам на всички щастлива и просперираща Нова година. Това не е обикновена Нова година за еврозоната. Приветстваме България като нов член на Еврозоната. Тя ще бъде 21-вата държава, която се присъединява, и с радост приветстваме всички българи в Еврозоната като ползватели на еврото", коментира тя.

"Обещавам, че ще вдигна тост за този момент и, разбира се, ще вдигна чаша с хубаво българско вино, за да отпразнуваме повода. Честита Нова година!", пожела Лагард.

Европейската централна банка ще освети тази вечер южната фасада на централната си сграда във Франкфурт по повод присъединяването на България към еврозоната.

Анимацията ще съдържа поздрав „Добре дошла, България!“ на всички официални езици на страните от еврозоната и ще включва визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро. Прожекцията, с продължителност около четири минути, ще се излъчва циклично в периода от новогодишната нощ до 11 януари 2026 г, като първото ѝ излъчване ще бъде навръх Нова година.

Визуалните елементи ще бъдат в цветовете на Европейския съюз – синьо и жълто, подредени в линии и барове, генерирани чрез алгоритми на базата на музиката от „Ода на радостта“. Визуализацията вече беше тествана на 30 декември.