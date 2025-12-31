Бързо и удобно: Онлайн калкулатори изчисляват рестото ни в евро в магазина

Мобилни приложения ще ни помагат при изчисляването на рестото от левове в евро по време на едномесечния период през януари, когато в магазините ще може да се плаща в брой с левове и евро.

В магазините за приложения за водещите мобилни операционни системи вече има няколко такива инструмента, които могат да бъдат инсталирани на смартфона бързо и безплатно. Откриват се лесно в търсачките по ключови думи като "ресто" и "ресто в евро" на български език.

Ако не искате да инсталирате приложения на телефоните си, има и достъпен онлайн калкулатор, който може да се отваря като обикновен сайт. Създаден е от бургазлията Красимир Киряков.

Сайтът restoeu.online е напълно безплатен и можете да влезете бързо и лесно от телефона, без излишни реклами.