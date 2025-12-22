Дават на съд вдигането на бюджетните заплати

Призовават омбудсманът да реагира

Работодатели алармират за 1 млрд. лв. допълнителен дълг

Асоциацията на организациите на българските работодатели се обърна към президента и омбудсмана с молба да сезират Конституционния съд за удължителния закон за бюджета (Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 - ЗСПИР), тъй като противоречи на Закона за публичните финанси (ЗПФ) и нарушава Конституцията.

ЗСПИР се приема в момент на нарушено доверие и отговорност на институциите, които поради подадената оставка на правителството не могат да приемат редовен бюджет поради липсата на ясно мнозинство, заявяват работодателите. В ЗПФ е уредено правилото, че ако не бъде приет редовен бюджет, може да бъде приет удължителен бюджет, който да не поема допълнителни разходи и съответно дългове за сметка на собствеността и доходите на гражданите до възстановяване на доверието, отговорността и приемането на редовен бюджет.

Вероятно от предизборен популизъм и със ситуационно мнозинство, Народното събрание добави еднократна индексация на работещите в бюджетния сектор (чиито заплати вече бяха индексирани за тази година с най-високия ръст в ЕС) с натрупаната годишна инфлация, която в зависимост от тълкуването и потенциално повторното удължаване може да натрупа между 0,5 млрд. и 1 млрд. лв. нов държавен дълг, за какъвто няма основание и служебното правителство няма да е оправомощено, заявяват работодателите.

“Подобни решения не трябва да се вземат от отиващ си парламент при липса на парламентарно мнозинство, а от ясно мнозинство, което е излъчило стабилно правителство. Отговорността за такива решения в предизборна ситуация остава неясна и размита, а всяко политическо лице иска да получи подкрепа от повече избиратели въз основа на допълнителни привилегии за тях в бюджета, без това да отчита финансова дисциплина и отговорност, а единствено политически популизъм”, заявяват от организацията на работодателите.

Институциите не трябва да допускат популизма в предизборна обстановка да застраши финансовата стабилност, допълват работодателите.