Поръчваш в лева, връщат ти евро за нежелан подарък

Онлайн търговците задължени да преведат парите до 14 дни

Цените на подаръците, поръчани преди Нова година в лева, които се окажат нежелани и върнати, ще бъдат платени в евро. Това уточниха онлайн търговци на своите страници заради множество запитвания от клиенти.

В момента се приемат стотици хиляди поръчки и се осъществяват доставки на подаръци за Коледните и новогодишните празници, а пред много от офисите на куриерските фирми се извиват опашки. Клиентите имат право да върнат получените стоки, а задължението на фирмата доставчик е да им възстанови парите по банкова сметка в 14-дневен срок. Този срок вече започва да изтича след 1 януари, когато България става член на Еврозоната. Затова и законът задължава върнатите суми да бъдат превалутирани по официалния курс, който е 1,95583 лева за евро.

Така, ако бъде върната стока, получена и платена тези дни със 100 лева, по сметката клиентът следва да получи сумата от 51,13 евро. По-добре е потребителите обаче да не се предоверяват, че сумата ще е точна, а сами да изчислят калко са получените пари в евро. Възможни са грешки, включително и неумишлени, допуснати при превалутирането. При възникнали нередности могат да съобщят за случая на Комисията за защита на потребителите.