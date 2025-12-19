ББР отключва близо 500 млн. евро финансиране за бизнеса чрез нови гаранции по InvestEU

Българската банка за развитие (ББР) разширява значително подкрепата си към малкия и средния бизнес чрез две отделни споразумения по програма InvestEU с Обединена българска банка (ОББ) и Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Общият гаранционен ресурс по договорите възлиза на близо 80 млн. евро и ще мобилизира кредитиране за над 495 млн. евро в българската икономика.

По партньорството с ОББ ББР предоставя гаранции на стойност 47,8 млн. евро. Те ще позволят формирането на гаранционен портфейл от 335 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия, както и на дружества със средна пазарна капитализация с до 499 служители. От този ресурс 300 млн. евро са насочени към нови кредити за повишаване на конкурентоспособността, растежа и заетостта, както и за инвестиции в иновации, дигитализация и зелена трансформация. Допълнителни 35 млн. евро са предназначени за устойчиви инвестиции, включително проекти за рециклиране на отпадъци и подобряване на качеството на въздуха.

Отделно ББР подписа споразумение с БАКБ, което предвижда гаранционен ресурс от 32 млн. евро. Той ще даде възможност за отпускане на над 160 млн. евро ново финансиране за микропредприятия, малки и средни компании и дружества със средна пазарна капитализация. Над 150 млн. евро ще бъдат насочени към кредити за конкурентоспособност, модернизация, дигитална трансформация и повишаване на производителността, а 10 млн. евро – към зелени проекти в сферата на управлението и рециклирането на отпадъци и подобряването на качеството на въздуха.

Подписите си под документа сложиха изпълнителните директори на ББР и БАКБ Цанко Арабаджиев и Илиан Георгиев, и членът на Управителния съвет на ББР Теодора Пешева.

И по двете партньорства ББР предоставя гаранции, покриващи до 80% от размера на всеки кредит, при портфейлни тавани от 17% за частта „конкурентоспособност“ и до 25% за устойчивите инвестиции. Това позволява на търговските банки да поемат по-висок риск и да предложат по-облекчени условия за бизнеса, включително по-ниски изисквания за обезпечения.

Силен акцент е поставен и върху регионалното развитие. Минимум 65% от ресурса по споразумението с ОББ и около две трети от финансирането по линията с БАКБ ще бъдат насочени към по-слабо развитите региони на страната, с цел намаляване на регионалните икономически различия и подкрепа за местния бизнес извън големите градове.

Програма InvestEU е основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз за периода 2021–2027 г., насочен към мобилизиране на публични и частни инвестиции в подкрепа на устойчивия растеж, малкия бизнес и иновациите. ББР е сред 17-те прилагащи партньори, акредитирани от Европейската комисия да управляват инструменти, финансирани от бюджета на ЕС – статут, който банката получи през 2023 г. Новите споразумения с ОББ и БАКБ затвърждават ролята ѝ на ключов посредник за насочване на европейския ресурс към реалната икономика.