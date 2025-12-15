КЗП и НАП проверяват малките магазини за необосновано повишаване на цените

КЗП и Националната агенция за приходите провеждат съвместни проверки на магазини за хранителни стоки с оборот за предходната финансова година под 10 млн. лева, съобщиха от Комисията. Извършени са общо 80 съвместни проверки само през изминалата седмица, като при 42 от тях водеща институция е КЗП. Във всички тези проверки са изискани документи и информация относно обосноваността на цените.

В началото на декември КЗП и НАП проведоха и съвместна контролна кампания в търговски обекти, предлагащи месо, месни продукти и риба, с акцент върху рибните храни. В рамките на тази кампания са извършени общо 111 съвместни проверки, като при 66 от тях е водеща КЗП.

Отделно от съвместните с НАП проверки, КЗП е изискала от 167 търговеца обосновка и документи относно констатирано увеличение на цените на стоките чрез портала „Колко струва“, се посочва в информацията.

От 9 октомври 2025 година до момента КЗП е съставила 31 актове за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените по закона за еврото.