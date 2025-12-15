5,14% ебезработицата през ноември

Безработицата през ноември остава на ниско ниво – 5,14%, съобщиха от Агенцията по заетостта. Намалението е с 0,02 процентни пункта спрямо същия месец на 2024 година. Регистрираните безработни в края на месеца са 145 818 души.

През ноември 13 086 безработни са започнали работа, допълват от Агенцията. Допълнително 1000 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. Така общият брой, преминали към заетост през месеца, достига 14 086 души.

През отчетния период над 4120 души са били мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда благодарение на работата на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната, допълват от АЗ.

През ноември 3229 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. 1 170 от тези лица са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През месеца са издадени над 8 400 ваучера за обучение на безработни и заети лица.

От страна на бизнеса през ноември са заявени 6 146 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост – 23,3%, следват държавно управление – 15,6 на сто, търговия и ремонт на автомобили – 12,6%, образование – 12,1 на сто, хотелиерство и ресторантьорство – 4,9% и хуманно здравеопазване и социална работа – 4,1 на сто.

Сред най-търсените професии през месеца са персонал, полагащ грижи за хора, продавачи, оператори на машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, персонал в сферата на персоналните услуги, преподаватели, стопански и административни служители, водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци, заети в производството на храни, облекло и дървени изделия, металурзи, машиностроители и занаятчии, чистачи и помощници, и други.