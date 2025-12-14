Златото отново премина границата oт 4300 долара

Още по темата: Цена на златото над $6000 за тройунция не е безумна фантазия 09.11.2025 20:32

Очакват понижение на лихвите в САЩ

Цената на златото нарасна значително по време на търговията в петък и премина ключовото ниво от 4300 долара, достигайки до над 4338 долара за тройунция. Това е най-високата стойност на благородния метал за последните два месеца. Прагът от 4300 долара за тройунция беше преминат за втори път, след като за първи път това стана в средата на октомври.

Сегашното поскъпване е резултат от съчетание на няколко ключови фактора. Златото получава подкрепа от очакванията за ново понижаване на лихвите в САЩ. Инвеститорите продължават да калкулират вероятността, че Федералният резерв ще се насочи към по-мек курс през 2026 г., тъй като американската икономика изпраща смесени сигнали. По-ниските лихви традиционно правят златото по-привлекателно, защото намаляват доходността от конкурентни инструменти като депозити и облигации. Едновременно с това щатският долар отслабва, което прави златото по-евтино за купувачи извън САЩ. Това увеличава глобалното търсене и засилва възходящия натиск върху цената.

Икономическите данни от САЩ допълват картината на несигурност. Последните отчети за пазара на труда показаха значителен ръст на заявленията за безработица, най-висок от почти четири години и половина, което кара част от инвеститорите да търсят по-стабилни активи.