Дават 26 евро на месец за дете с бюджет 2026

Има и допълнителни изисквания децата да са ваксинирани и за учат

В Германия дават на всички

Само родители на минимална заплата могат да получат пари за едно дете

Месечни помощи за отглеждане на едно дете в размер 26 евро ще дават на родителите, предвижда проектът на бюджет за следващата година, който обсъждат в парламента. Но само родители, работещи на заплата близка до минималната, безработни и самотни родители ще получават помощта. Причината за това е, че детски не дават на всички родители, а само на тези с много ниски доходи.

За 2026 г. е предвидено пълният размер на месечните помощи за отглеждане на дете да получават само родители с месечен доход на член от семейството в размер под 415 евро (811,67 лв.). Това е малко увеличение спрямо настоящата година - пълния размер на помощите дават на семейства с доходи на човек под 760 лв. на месец. Като е важно да бъде подчертано, че за определяне на месечния доход на човек взимат предвид брутните доходи.

Ако двама родители имат едно дете, право на пълния размер на месечните помощи ще имат, ако средните им общи месечни доходи за последните 12 месеца са под 2435 лв., тоест ако всеки от родителите има брутна заплата под 1217 лв. За настоящата година минималната заплата е 1077 лв., но за следващата година минималната заплата вече е решено, че става 620,20 евро (1213 лв.). Ако родителите имат две или три деца и при по-високи заплати ще получават детски, тъй като доходите им се разделят на повече членове на семейството.

Самият размер на месечните помощи за деца през 2026 г. остават без съществена промяна, само при превалутирането им в евро са закръглени нагоре. Месечната помощ за едно дете става 26 евро при 50 лв. в момента, за семейство с две деца сумата става 57 евро, при 110 лв. сега. За семейство с три деца ще дават по 85 евро, при 165 лв. сега, за четири деца помощта става 90 евро при 175 лв. сега, а за всяко следващо дете сумата ще нараства с 11 евро, при 20 лв. в момента. Месечните помощи за деца за последно бяха увеличени от 1 април 2022 г. и вече четири поредни години, включително през следващата, остават без промяна.

Законът за семейни помощи за деца дава възможност родителите с малко по-високи доходи да получават не пълния размер на детските, а 80% от тях. За следващата година право на детски помощи в намален размер ще имат семейства с брутни доходи на човек в размер между 415,01 евро (811,69 лв.) и 466 евро (911,42 лв.).

Освен че родителите трябва да имат ниски доходи, за да получават детски, трябва да бъдат спазени и допълнителни условия. Сред тях са да бъде представена бележка от личния лекар, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени. Освен това за децата, които са достигнали съответната възраст, е необходима и бележка, че са записани в група за предучилищно образование или че са записани като ученици. Детските градини и училищата всеки месец служебно подават информация до Агенцията за социално подпомагане за всички деца, за които дават помощи на родителите, дали имат неизвинени отсъствия - над 3 дни отсъствие от групата за предучилищно образование и 5 учебни часа за ученик. Оказва се, че ако ученик един ден отсъства от училище без уважителни причини, родителите няма да получат месечна помощ за отглеждането му.

За разлика от България, в Германия дават детски на всички родители, без значение какъв е доходът им. Месечните помощи за отглеждане на деца в Германия за настоящата година са в размер 255 евро за всяко от децата. Изискването е само родителите да живеят в Германия, а при развод парите получава родителят, който се грижи за детето. В Германия дават пари за деца до 18 години, както и за ученици и студенти до 25 години, а за безработни деца до 21 години. В България месечни помощи за отглеждане на дете дават до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Тоест в България не само детските са в много по-малък размер, не всички родители ги получават, а и срокът на изплащане на помощите е по-малък.