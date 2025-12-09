Вучич: Сърбия няма да национализира НИС, а ще плати за руския дял, ако се наложи

Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че държавата няма да национализира петролната компания НИС, но ще плати за руския дял от собствеността, ако се наложи, предават сръбските медии.

„Това не е национализация, това е нещо, за което бихме платили", каза Вучич пред агенция ТАНЮГ, предаде БТА.

От 9 октомври НИС се намира под американски санкции заради мажоритарното участие на руски компании в нея. На 10 януари НИС бе поставена под санкции от САЩ заради войната в Украйна, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и „вторичния риск“ ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант „Газпром“. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че не може да си представи нормален живот за сръбските граждани с празни бензиностанции. 

„Какво ще правим със здравните си центрове, какво ще правим с транспортната си система, какво ще правим с индустрията си, какво ще правим с домовете си, какво ще правим със семействата си. Трябва да поддържаме рафинерията (в Панчево, бел. ред.), трябва да поддържаме функционираща НИС. Всичко това е много разумно и рационално“, подчерта Вучич. 

Той добави, че някои казват, че Словения и Босна и Херцеговина нямат рафинерия и „оцеляват“, но че Сърбия не може да се справи без рафинерията в Панчево.

„Имаме само тръбопровод за суров петрол, който започва някъде в Хърватия и завършва в Панчево. И не можем да оцелеем без рафинерия. Да не говорим, че сме по-голяма държава. Транспортните разходи биха били десет пъти по-високи от средните. Да не говорим за истинския въпрос, че ние притежаваме 30 процента от тази компания (НИС, бeл. ред.) Какво ще правим? Ще обявим ли тази компания в несъстоятелност? Защото сега сме изправени пред вторични санкции“, каза Вучич. 

