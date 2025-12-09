Вучич: Сърбия няма да национализира НИС, а ще плати за руския дял, ако се наложи

Още по темата: Вучич даде на "Газпром" 50 дни да продадат дела си в НИС 25.11.2025 17:38

Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че държавата няма да национализира петролната компания НИС, но ще плати за руския дял от собствеността, ако се наложи, предават сръбските медии.

„Това не е национализация, това е нещо, за което бихме платили", каза Вучич пред агенция ТАНЮГ, предаде БТА.

От 9 октомври НИС се намира под американски санкции заради мажоритарното участие на руски компании в нея. На 10 януари НИС бе поставена под санкции от САЩ заради войната в Украйна, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и „вторичния риск“ ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант „Газпром“. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че не може да си представи нормален живот за сръбските граждани с празни бензиностанции.

„Какво ще правим със здравните си центрове, какво ще правим с транспортната си система, какво ще правим с индустрията си, какво ще правим с домовете си, какво ще правим със семействата си. Трябва да поддържаме рафинерията (в Панчево, бел. ред.), трябва да поддържаме функционираща НИС. Всичко това е много разумно и рационално“, подчерта Вучич.

Той добави, че някои казват, че Словения и Босна и Херцеговина нямат рафинерия и „оцеляват“, но че Сърбия не може да се справи без рафинерията в Панчево.

„Имаме само тръбопровод за суров петрол, който започва някъде в Хърватия и завършва в Панчево. И не можем да оцелеем без рафинерия. Да не говорим, че сме по-голяма държава. Транспортните разходи биха били десет пъти по-високи от средните. Да не говорим за истинския въпрос, че ние притежаваме 30 процента от тази компания (НИС, бeл. ред.) Какво ще правим? Ще обявим ли тази компания в несъстоятелност? Защото сега сме изправени пред вторични санкции“, каза Вучич.